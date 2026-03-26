男性だってフェイスケア！注目のシェーバー＆美顔器6選【新生活ベストバイ】

【新生活ベストバイ】

春は新生活が始まる季節。引っ越しして新しい部屋に移ったり、ライフステージが変わって新しい日常が始まったりと、ワクワクでいっぱいの時期だ。とはいえ、物価は上がる一方で、「本当に必要なモノ」を見極めることが大事となってくる。そこで、新生活を始めるにあたっての「お悩み」を、識者に質問し、おすすめの家電やガジェットを回答してもらった。どれも、無駄なくQOLを劇的に高めるアイテムばかり。後悔しない新生活のスタートダッシュを今すぐきめよう！

＊ ＊ ＊

【シェーバー】

Q. 髭剃りの時間が長くて面倒だし、肌荒れするのがイヤ！

＜CASE.01＞

A. 「深剃り」「短時間」「肌への優しさ」に加えて、持ち運びにも便利な「軽量コンパクト」なモデルがトレンドです！

「AI搭載モデル」や「モーターパワー」に優れた機種を選べば、深剃りと肌への優しさを両立でき、時短にもなります。さらに「自動洗浄機能」付きならば、面倒な手入れなしで常に清潔な刃で剃ることができるのでおすすめです。

1. 手のひらサイズに5枚刃テクノロジーを凝縮

パナソニック

「ラムダッシュ パームイン」（5万490円）

手のひらサイズで軽いのに5枚刃＋高パワーでしっかりと剃れます。Type-C対応で旅行先や出張先で充電できるのも実用性が高い！（EBATOさん）

手に馴染みやすい丸いフォルムは持ちやすく、肌に密着させて剃ることができる。持ち運びにも便利なUSBプラグ Type-C充電対応。1回のフル充電で約14日間も使用可能となっている。

2. 深剃りできる最高峰モデル

フィリップス

「i9000 Prestige Ultra」（9万4600円）

5つのモードから自分に最適なシェービング方法を選ぶことができるので、時短重視・肌への優しさ重視の人におすすめです（EBATOさん）

シェーバーに搭載された「過圧防止センサー」と「シェービング動作検知センサー」が肌への圧力やシェーバーの動きを感知。肌の下−0.08mmまで優しく深剃りできる。柔軟でコンパクトなヘッドでアゴ下や鼻の下などにも密着。

▲強靭なヨーロッパ製造のステンレス鋼の刃が、顔の凹凸にぴったりと密着し、高精度なシェービングを実現

3. 洗浄や刃の交換時期も通知してくれる

ブラウン

「シリーズ9 Pro+」（9万3800円）

アゴ下の凹凸にも刃が密着し、剃り心地がとてもスムーズ。洗浄や刃の交換時期も通知するので清潔かつ快適な状態を保てます（EBATOさん）

進化した独自の人工知能テクノロジーで毎秒300回の速さでヒゲの濃さを自動検知。10年ぶりに進化した極薄刃は驚きの「ひと剃り」を実現。最小ストロークで剃り切ることが可能に。

EBATOさん

ITエンジニアから美容業界に転身し、企業に属さない中立・公正な立場から科学的視点で美容に関する情報発信を行う男性美容の専門家。

【美顔器】

Q. 最近、年齢のせいか、ほうれい線が気になってきた。男でも使いやすい効果的な美容家電を教えて！

＜CASE.01＞

A. ラジオ波（RF）温感、EMS筋肉刺激、LED光ケアのハイブリットモデルが最先端です

RF（ラジオ波）で肌を深部からじんわりと温め、EMSによって筋肉を刺激し、LEDによって美肌ケアする、3つの機能を一台でこなすモデルが注目です。また、自分がケアしたい部位をアイテム選びの基準のひとつにするとコストも抑えることにもつながります。

4. 顔だけでなく頭皮からもアプローチできるブラシ型

Brighte

「ELEKI BRUSH＋」（4万9800円）

EMSの刺激をしっかりと感じられるパワーが魅力。ブラシ型で2種類のLEDとRFも搭載して、頭皮から全身のケアを実現してくれます（EBATOさん）

EMSとRF、赤青LEDの組み合わせが選べて、電源を入れてから各部位に合わせて切り替えて使う仕様。頭皮から表情筋、そして全身へ刺激を入れることができてリフトアップにも効果的！

▲完全防水仕様になっているので、お風呂上がりなどでも使えるほか、丸洗いもOK

▲ブラシには凹凸にフィットしやすい導電性シリコンゴムを使用。1台で、頭皮から全身まで使える

5. アプリ連動で肌状態を管理

パナソニック

「リフトケア美顔器 バイタリフト かっさ」（3万6630円）

iOSのみ対応ですが、アプリと連動して肌状態を管理し、効率的なケアを提案してくれるので美顔器を初めて使う人でも安心です（EBATOさん）

エステシャンの手技を参考にした、独自開発のかっさリフトテクノロジーを搭載。2種類のEMSの表情筋への刺激で、リフトアップや肌の引き締まり感、ハリ感などを感じられる。

▲EMS電極を4つ搭載。また、目もとなどの際にもあてやすい電極配置になっている

6. 顔、ボディ、目元までケアできる全方位型

ヤーマン

「リフトロジー プロ」（6万9300円）

複合EMS刺激に速温デュアルヒーター、LED搭載と機能面が充実。肌に軽く置くだけで顔、ボディ、目元までケアできます（EBATOさん）

「フェイス」「アイ」「ボディ」の3つのモードを切り替えてケアできる。肌の上を滑らせるのではなく、筋肉を引き上げた状態で1分間押して、上げるだけの簡単操作。

▲人間工学に戻づいたプロダクトデザインでフェイスラインにもぴったりフィットするラウンド形状が特長

>> 特集【新生活ベストバイ】

※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P50-51ページの記事をもとに構成しています

＜文／松尾直俊＞

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