リブワーク藤崎台球場に替わる新しい熊本県営野球場について、県は今日（3月26日）、移転候補地の募集を始めました。

【写真を見る】熊本県営野球場の移転候補地の募集開始！「駅近・街なか・地元負担」 藤崎台に替わる新球場はどこへ？ 菊陽町が意欲

木村 敬 知事「新野球場の整備にかかる移設候補地の県内市町村からの募集を、本日から開始させていただくこととします」

募集は7月24日まで、県内の市町村を対象に行われます。

提案の条件として誰もがアクセスしやすい「駅近・街中」であることや、整備の際には市町村の負担で土地を確保することが求められています。

さらには新球場の経済効果に応じて、整備費に加え維持や運営にかかる費用の一部も地元が負担することになるということです。

木村 敬 知事「意欲ある市町村とともに野球場を核としたまちづくりを通じて、くまもと新時代を創造していきたいと思っていますので、多くの市町村からの提案をお待ちしています」

県によりますと、これまでに菊陽町が、応募に意欲を示しているということです。