【ファミリー向け】神奈川県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「平塚」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 神奈川県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：平塚駅2位は「平塚」駅。平塚市内にある唯一の鉄道駅で、東海道本線のほか湘南新宿ラインや上野東京ラインも停車するため、新宿・渋谷・上野方面への移動が一本で可能です。駅の周辺には市役所や教育施設、金融機関に加え、駅直結のショッピング施設もそろっています。
第1位：本厚木駅1位は「本厚木」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。小田急小田原線が通り、新宿まで約53分、横浜まで約44分でアクセスできます。厚木市の中心部にあたり、駅前には市役所をはじめ商業施設や金融機関が集まるコンパクトな市街地が広がっています。
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(文:田中 寛大)