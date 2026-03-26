【岡山市教職員】「あの先生、どこじゃろ？」人事異動2026（令和8年度）速報 公立小中高校など教職員人事異動【中学校・名簿一覧掲載・検索】
岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）、発表されました。異動者数は、小学校484人、中学校269人、義務教育学校10人、高等学校4人と計767人が対象となりました。
【名簿一覧掲載】岡山市教職員 人事異動 中学校校長・教頭・教諭など
退職者は98人、新規採用者は268人です。
【名簿一覧】岡山市教職員（中学校）「あの先生、どこじゃろ？」
退職者の内訳は
校長 25人（小学校11人、中学校14人）
教頭 1人（小学生1人）
教諭 71人（小学校47人、中学校23人、義務教育学校1人）
事務職員 1人（高等学校1人）
校長 26人（小学校13人、中学校13人）
副校長 14人（小学校8人、中学校6人）
教頭 26人（小学校15人、中学校10人、義務教育学校1人）
教諭 196人（小学校130人、中学校64人、義務教育学校2人）
事務職員 6人（小学校3人、中学校2人、義務教育学校1人）
となっています。
【岡山市教委発表】
〇岡山市立小学校
〇岡山市立中学校
〇岡山市立 高校/義務教育
【岡山県教委発表】
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