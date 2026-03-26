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岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）、発表されました。異動者数は、小学校484人、中学校269人、義務教育学校10人、高等学校4人と計767人が対象となりました。

【名簿一覧掲載】岡山市教職員　人事異動　中学校校長・教頭・教諭など

退職者は98人、新規採用者は268人です。

【名簿一覧】岡山市教職員（中学校）「あの先生、どこじゃろ？」

退職者の内訳は
校長　25人（小学校11人、中学校14人）
教頭　1人（小学生1人）
教諭　71人（小学校47人、中学校23人、義務教育学校1人）
事務職員　1人（高等学校1人）

新規採用者の内訳は
校長　26人（小学校13人、中学校13人）
副校長　14人（小学校8人、中学校6人）
教頭　26人（小学校15人、中学校10人、義務教育学校1人）
教諭　196人（小学校130人、中学校64人、義務教育学校2人）
事務職員　6人（小学校3人、中学校2人、義務教育学校1人）

となっています。

【岡山市教委発表】
〇岡山市立小学校
〇岡山市立中学校
〇岡山市立　高校/義務教育

【岡山県教委発表】
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