「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）

１２番人気の低評価を覆して、勝ったミュージアムマイルから０秒１差の２着に激走した有馬記念から３カ月。５歳初戦を迎えるコスモキュランダの最終リハは２５日、前回と同様に横山武を背に美浦坂路で併せ馬。ミリオンヴォイス（３歳未勝利）を追走して４Ｆ５２秒５−３８秒１−１２秒２をマークして併入した。終始、馬なりながらリズミカルなフットワークで登坂し、好仕上がりを印象づけた。

動きを見届けた加藤士師は「（手綱を取った横山武）騎手が音で合図しただけで反応していたし、動きも良かったですね。この感じをキープしていければ」と納得の表情を見せた。

前走は初めて着けたブリンカーの効果もあり、３歳秋のセントライト記念以来、１年３カ月ぶりの連対を果たした。トレーナーは「前走は得意の中山というのもあって、いい競馬をしてくれました。効果があったので今回もブリンカーを着用します」と引き続き馬具の効果に期待を寄せる。

ただ、中山では９戦６連対と好相性だが、２着が５回となかなか勝ち切れていない。白星は３歳春の弥生賞ディープ記念以降、遠ざかったままだ。ここで２年ぶりの勝利をつかんで、この先に見据える大舞台へ弾みをつけたい。「状態面と得意舞台ということで、自信を持って出走させます」と指揮官は手応え十分でターフに送り出す。