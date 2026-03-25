IC3分＆災害時は避難所に！ デベロップ「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」

記事ポイント 北陸自動車道「長浜IC」から車で約3分、2026年4月19日に開業ダブル39室・ツイン5室の全44室、1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能 北陸自動車道「長浜IC」から車で約3分、2026年4月19日に開業ダブル39室・ツイン5室の全44室、1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能

滋賀県長浜市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」が2026年4月19日に開業します。

R9 HOTELS GROUPとして全国139店舗目、長浜市内では2店舗目の出店です。

予約受付は2026年4月10日15:00に開始されます。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」

施設名：HOTEL R9 The Yard 長浜インター所在地：滋賀県長浜市口分田町466-6オープン日：2026年4月19日（日）予約受付開始日：2026年4月10日（金）15:00アクセス：北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分／JR北陸本線「長浜駅」よりタクシーで約10分駐車場：あり（無料・44台）客室数：44室（ダブルルーム39室／ツインルーム5室）ダブルルーム料金：1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜ツインルーム料金：1名6,200円／泊〜、2名9,700円／泊〜

「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」は、北陸自動車道「長浜IC」から車で約3分、県道510号沿いに位置するコンテナホテルです。

ホテルから車で約5分圏内には工場が集積し、15分ほどの距離には「東上坂工業団地」「びわ細江工業団地」「長浜サイエンスパーク」などの産業拠点があります。

出張をはじめとしたビジネス利用に最適な立地となっています。

徒歩圏内には「イオン長浜店」やドラッグストアがあり、長期滞在でも快適に過ごせました。

さらに車で約15分圏内には「黒壁スクエア」「長浜城歴史博物館」「長浜鉄道スクエア」など、長浜の歴史に触れられるスポットが点在しています。

びわ湖クルーズの乗船場「長浜港」へのアクセスも良好で、観光・レジャーの拠点としても活用できます。

コンテナ客室の特徴

建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室と壁を接しない構造のため、静粛性とプライバシー性に優れています。

ダブルルームは全39室、定員2名・広さ13m²です。

ツインルームは全5室で、シングルベッド2台を配置した同じく13m²の空間となっています。

全客室に冷凍冷蔵庫・電子レンジ・加湿空気清浄機・ユニットバスを完備しており、シンプルながら高い快適性を実現しています。

ユニットバスにはバスタブ・シャワー・温水洗浄トイレを備え、ゆったりと使用できる広さが確保されています。

災害時に備える「レスキューホテル」

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、有事の際に客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等として活用する「レスキューホテル」の役割を担っています。

長浜市とは2024年3月29日に災害協定を締結済みです。

1台1客室の独立した構造により、プライベート空間を確保した避難所として機能します。

日常はホテル、非常時は避難施設という「フェーズフリー」の認証も取得しています。

ICから車で約3分の好アクセスに加え、ビジネス・観光・長期滞在と幅広い用途に対応する宿泊施設です。

1泊6,200円からという手頃な料金で、出張や旅行のコストを抑えられます。

有事には避難施設としても機能する「レスキューホテル」としての社会的価値を兼ね備えています。

HOTEL R9 The Yard 長浜インターの紹介でした。

よくある質問

Q. HOTEL R9 The Yard 長浜インターの予約はいつから可能ですか？

A. 2026年4月10日（金）15:00から予約受付が開始されます。

Q. 駐車場はありますか？

A. 無料駐車場が44台分用意されています。

Q. 最寄りのインターチェンジからどれくらいかかりますか？

A. 北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分です。

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