M!LK「爆裂ビジュ良くて幸せすぎる」などうれしい悲鳴が殺到！『CanCam』爆速完売により緊急重版決定

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M!LKが表紙を飾る『CanCam』5月号特別版（3月23日発売）が、緊急重版されることが決定。3月26日頃から順次ネット書店で予約開始予定となっており、4月7日頃から順次一部書店にて販売される予定。

■「ページ開いた瞬間、気を失うかと…」

「イイじゃん」「好きすぎて滅！」など一度耳にしたら忘れられない楽曲の数々、全力パフォーマンスと愛すべきキャラクターで日本列島を席捲中のM!LK。初表紙を飾った『CanCam』5月号特別版も、まさに“売れすぎて滅！”。

各ネット書店で予約開始とともに当初の在庫が即完売し、追加分も補充のたびに即完売。そして3月23日に発売されるやいなや、「目に入れても痛くないくらい素敵」「爆裂ビジュ良くて幸せすぎる」とうれしい悲鳴が殺到。書店店頭分も爆速で完売を果たしたため、このたび緊急重版が決定した。

佐野勇斗、塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人、ぎゅっと密着した5人のハッピーな笑顔が満開の表紙に加え、今号は10ページの大特集を掲載。最新メンバー相関図＆結成12年のグループヒストリーに始まり、それぞれのキャラクターを深掘りするQ＆Aコーナー、本誌初登場の7年前から過去の登場回を振り返るタイムスリップ企画などなど。さらには、豪華な両面ピンナップ付録も付いた永久保存版の一冊だ。

■一緒に歩んできた『CanCam』ならではのビジュアル＆読み応え

ひとり1ページのQ＆Aのページでは、オールブラックのセットアップに身を包んだ5人を接近撮。普段の姿からはギャップのあるクールな雰囲気＆色気ダダ漏れのキメ顔に、SNSでは「それぞれのお顔がドアップだったりしてめちゃドキドキしました」「破壊力とんでもないよ???」の声が。各メンバーの性格やマイブーム、意外な一面に迫る質問にたっぷりと答えている。

さらに、過去の登場時の質問に今改めて答えてもらう「あのとき聞いたコト、今ならどう答える!?」のコーナーも必見。2019年6月号への初登場以来、本誌はもちろん、ファッションブックにも登場した5人。ずっと一緒に歩んできた『CanCam』とM!LKだからこその読み応えのある企画に、大きな反響が寄せられている。

特集のラストを飾るのは、集合インタビュー「M!LK会議 phase 2026」。「目標を100パーセントとするなら、今の自分たちは何パーセント？」「メンバー愛を感じる瞬間は？」「12年目はどんなグループになっていきたい？」などのテーマで、5人の本音に急接近する。特集最後のページには、サイン入り生チェキプレゼント（3名）の応募券付き。

■両面つやつやピンナップ付録も

さらに、今号の付録は『CanCam』特製M!LK両面つやつやピンナップ。表面は、赤背景×クールなブラックコーデで魅せる「カッコよすぎて滅！」仕様。裏面は一転、メンバー同士の撮り合いっこショット＆セルフィーを詰め込んだ「爆裂きゅん♡きゅん♡」仕様で、顎クイや指ハートなどお互いの顔に自由に手を添えて撮影。長年の絆があるM!LKならではの息の合ったエモい仕上がりになっている。

■書籍情報

2026.03.23 ON SALE

『CanCam』5月号特別版

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/