吉高由里子、スパイスから作った本格キーマカレー公開「寝起きのカレーが美味しすぎて！！壊」母とのやりとりにも反響
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の吉高由里子が3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。スパイスから作ったカレーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳大河主演女優「カフェで出てきそう」寝起きで作った本格キーマカレー
吉高は「寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい！と」と前夜からの並々ならぬ決意を告白。「私は目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った」とつづり、卵黄が乗った本格的な手作りカレーを披露した。「寝起きのカレーが美味しすぎて！！壊」「毎回、寝起きでカレー作ろうかなってくらいうまくいったの」と、その味を伝えている。
また、お裾分けをした母親から「キーマンカレー美味しかった〜」と連絡が来たというユーモアあふれるエピソードも紹介。「彼女の中ではキーマではなくキーマンらしい」と母親の可愛らしい間違いにツッコミを入れつつ、親子の仲睦まじい交流を明かした。
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「本格的すぎる」「お母様とのやりとりに爆笑」「朝からカレー作る行動力さすがです」「キーマンカレー…可愛い」「おしゃれなカフェで出てきそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳大河主演女優「カフェで出てきそう」寝起きで作った本格キーマカレー
◆吉高由里子、スパイスから作ったこだわりのカレー披露
吉高は「寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい！と」と前夜からの並々ならぬ決意を告白。「私は目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った」とつづり、卵黄が乗った本格的な手作りカレーを披露した。「寝起きのカレーが美味しすぎて！！壊」「毎回、寝起きでカレー作ろうかなってくらいうまくいったの」と、その味を伝えている。
◆吉高由里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「本格的すぎる」「お母様とのやりとりに爆笑」「朝からカレー作る行動力さすがです」「キーマンカレー…可愛い」「おしゃれなカフェで出てきそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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