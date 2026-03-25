アイナ・ジ・エンド、名前に込めた思い明かす 18歳で上京も…路上ライブの日々「まあ上手くいかなかった」
歌手のアイナ・ジ・エンドが25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。自身の名前の由来を明かした。
【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショット
唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。そんなアイナに黒柳徹子は個性的な名前の由来を尋ねた。
歌手を志し、高校卒業後の18歳で大阪から上京。アルバイトや路上ライブを続けたが、不遇の下積み生活が続いたという。アイナは当時を「まあ上手くいかなかった」と振り返り「今までの自分を一回捨てて、新しい自分としてグループ活動をしたいと思ったので、“アイナ・ジ・エンド”。アイナを終わらせて、はじめようみたいな気持ちで」と明かした。
これに黒柳は「そうか。終わらせて、始めようと。なるほどねえ」と、名前に込められた思いの深さに感心した。
【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショット
唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。そんなアイナに黒柳徹子は個性的な名前の由来を尋ねた。
歌手を志し、高校卒業後の18歳で大阪から上京。アルバイトや路上ライブを続けたが、不遇の下積み生活が続いたという。アイナは当時を「まあ上手くいかなかった」と振り返り「今までの自分を一回捨てて、新しい自分としてグループ活動をしたいと思ったので、“アイナ・ジ・エンド”。アイナを終わらせて、はじめようみたいな気持ちで」と明かした。
これに黒柳は「そうか。終わらせて、始めようと。なるほどねえ」と、名前に込められた思いの深さに感心した。