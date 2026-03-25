カインズ、決済サービス「CAINZ Pay」特典を大幅拡充‐ポイント10倍キャンペーンなど順次実施
カインズは、独自のスマホ決済サービス「CAINZ Pay」において、利便性とさらなるお得さを追求した新特典とキャンペーンを順次開始する。
入会特典として、1,000カインズポイントを付与
3月1日からは、CAINZ Pay新規入会者全員に1,000ポイントを付与するキャンペーンを実施している。3月22日からは毎月第4日曜日の利用でポイントが10倍になる特典を導入する。
毎月"第4日曜"はCAINZ Payの利用でポイント10倍
5月18日まで、CAINZ PayまたはCAINZセゾンカードでリフォームや家電などの高額商品を購入すると、1,000ポイント以上を還元する企画を実施中。
一部の高額商品におけるポイントプレゼント
5月31日までは、CAINZ Pay または CAINZセゾンカードご利用した場合、「あとから分割」での手数料が無料になるキャンペーンも実施している。
「あとから分割」分割手数料無料キャンペーン
入会特典として、1,000カインズポイントを付与
3月1日からは、CAINZ Pay新規入会者全員に1,000ポイントを付与するキャンペーンを実施している。3月22日からは毎月第4日曜日の利用でポイントが10倍になる特典を導入する。
5月18日まで、CAINZ PayまたはCAINZセゾンカードでリフォームや家電などの高額商品を購入すると、1,000ポイント以上を還元する企画を実施中。
一部の高額商品におけるポイントプレゼント
5月31日までは、CAINZ Pay または CAINZセゾンカードご利用した場合、「あとから分割」での手数料が無料になるキャンペーンも実施している。
「あとから分割」分割手数料無料キャンペーン