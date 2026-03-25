BTSのJIMIN（ジミン）が、Instagramのストーリーズを更新。現在の体重を公開した。

【写真】BTSジミン、両手を広げるシュガを支えてタイタニックポーズ【写真・動画】ジミンがバラエティ番組にゲスト出演①②

■BTSジミン、カムバックに向けて大幅に減量

ジミンはストーリーズで、体重計を写した写真を公開。そこには59.7kgと表示されている。入隊中の2025年2月にはライブ配信で体重が67.8kgであることを明かしていたため、BTSの久々のカムバックに向けて、大幅に減量を果たしたようだ。

またジミンは、V（ヴィ）と一緒にランニングをした際の写真も公開。ふたりともショートパンツを履き、鏡越しにセルフィーを撮影している。ジミンがスマホを構え、Vはグッドポーズを繰り出しクシャッとさせた笑顔を浮かべる。“クオズ”の愛称で親しまれる同級生コンビが、仲のいい姿を披露した。

SNSでは「素晴らしい引き締め…」「私もダイエットまじでしなきゃ…」「努力の人泣」「体重見てびっくりだよ！」「これで焦ってるアミが何万人といるはず笑」「ステージ見てもすごく身体絞ったことがわかったよ」「健康には気をつけて頑張ってほしい！」「めっちゃ軽い」など、様々なリアクションが起こっている。

BTS JIMINのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/j.m/

■BTSジミンがシュガを支えてタイタニックポーズ！

またWeverseでは、BTSの新曲「SWIM」収録時に撮影された多数のショットを公開。船乗りルックで7人が並び、ジミンがSUGA（シュガ）の腰を支えて映画『タイタニック』のようなポーズを取る姿も披露されている。

■BTSジミンがバラエティ番組にゲスト出演

なおジミンは、コメディアンのイ・スジによるバラエティ番組「HOT ISSUE JI」に単独でゲスト出演。BTSのXでは、ジミンが共演者に囲まれた撮影時のオフショットが公開されている。