NiziUリマの母・中林美和、長女の大学卒業ショット公開「袴姿が美しすぎる」「艶やかで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルとしても活動する長女・kanonの大学卒業を報告し、話題となっている。
【写真】NiziUメンバーの母「袴姿が美しすぎる」モデル長女の大学卒業ショット
中林は「キラキラ眩しくて可愛かったなぁー。友達と楽しそうにしてる姿を見て、何度も泣きそうになってしまったよ」とつづり、赤を基調とした華やかな振袖に紺色の袴を合わせたkanonの姿を投稿。赤や白の花飾りが添えられた美しいまとめ髪が印象的な、kanonの華やかな後ろ姿を披露した。最後に「大学卒業おめでとう」と、娘の門出を祝うメッセージで締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「艷やかで素敵な袴姿」「袴姿が美しすぎる」「愛情が伝わってくる」「美しさが溢れ出ている」「感動した」といった声が寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、同年12月に長女、2004年3月に次女が誕生。2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバーの母「袴姿が美しすぎる」モデル長女の大学卒業ショット
◆中林美和、長女・kanonの卒業式での袴姿を公開
中林は「キラキラ眩しくて可愛かったなぁー。友達と楽しそうにしてる姿を見て、何度も泣きそうになってしまったよ」とつづり、赤を基調とした華やかな振袖に紺色の袴を合わせたkanonの姿を投稿。赤や白の花飾りが添えられた美しいまとめ髪が印象的な、kanonの華やかな後ろ姿を披露した。最後に「大学卒業おめでとう」と、娘の門出を祝うメッセージで締めくくっている。
◆中林美和の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「艷やかで素敵な袴姿」「袴姿が美しすぎる」「愛情が伝わってくる」「美しさが溢れ出ている」「感動した」といった声が寄せられている。
中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、同年12月に長女、2004年3月に次女が誕生。2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）
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