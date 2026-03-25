米男子テキサス大会に金谷拓実、平田憲聖が出場 S・シェフラーが“地元大会”欠場へ
＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン 事前情報◇24日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞今週の米国男子ツアーはテキサス州で26日に開幕。日本勢は金谷拓実、平田憲聖の2人が出場する。
≪写真≫超ユニーク 久常涼が新ネックパター投入
ラスムス・ホイガード（デンマーク）、デビッド・リプスキー（米国）と予選ラウンドをプレー。初日は日本時間午後10時37分にスタートする。平田はジョン・パリー（イングランド）、ドウ・ズーチェン（中国）と同組に。初日は同27日午前3時59分にコースに飛び出していく。松山英樹、久常涼はエントリーせず。また、世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）が地元・テキサスの大会を欠場することも明らかになった。
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