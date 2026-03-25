ハイヒール・モモコ、“長男夫婦顔出し”帝国ホテルで開催の披露宴動画公開「美男美女」「豪華ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが、3月25日までに自身のInstagramを更新。長男夫妻の披露宴動画を公開した。
【写真】62歳ベテラン芸人「美男美女」長男夫婦が巨大ウエディングケーキを入刀する豪華披露宴
21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告していたモモコは、この日「ネットニュースにも取り上げていただき、たくさんの方からお祝いラインをいただきました 本当にありがとございます」「帝国ホテルさんをはじめ、たくさんのスタッフさんのおかげで、あんな素敵な披露宴ができました」とつづり、豪華な披露宴の動画を公開。新郎が黒のタキシード、新婦が純白のドレスでケーキ入刀する姿や、和装の新婦の手を引く新郎の姿、淡い紫のドレス姿の新婦に白のタキシード姿の新郎の様子を披露している。
この投稿には「新郎新婦が輝いてる」「美男美女ですね」「見てる方も幸せになる」「豪華ですごい」「こんなに素敵な披露宴してみたい」などといった反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「美男美女」長男夫婦が巨大ウエディングケーキを入刀する豪華披露宴
◆ハイヒール・モモコ、長男夫妻の披露宴動画
21日の投稿で「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告していたモモコは、この日「ネットニュースにも取り上げていただき、たくさんの方からお祝いラインをいただきました 本当にありがとございます」「帝国ホテルさんをはじめ、たくさんのスタッフさんのおかげで、あんな素敵な披露宴ができました」とつづり、豪華な披露宴の動画を公開。新郎が黒のタキシード、新婦が純白のドレスでケーキ入刀する姿や、和装の新婦の手を引く新郎の姿、淡い紫のドレス姿の新婦に白のタキシード姿の新郎の様子を披露している。
◆ハイヒール・モモコの投稿が話題
この投稿には「新郎新婦が輝いてる」「美男美女ですね」「見てる方も幸せになる」「豪華ですごい」「こんなに素敵な披露宴してみたい」などといった反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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