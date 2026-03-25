ののちゃんの愛称で親しまれる歌手、子役の村方乃々佳さん（7）が公式インスタグラムを更新。小学1年生にして早くも公文の教材が中学レベルに達したことを報告しました。



【写真】すごい！小学1年生で中学生レベルの学力の村方乃々佳さん 漢検にも合格

公式インスタグラムは、「ののちゃん 公文の国語が中学教材に入りました」とコメントし、ののちゃんの写真をアップ。中学課程の教材に進級したことの証である公文のキーホルダーを手にしている得意げな表情です。あどけない笑顔の一方、学年にとらわれない向学心がうかがえます。



数日後の投稿でも努力の成果を報告。「漢検9級の合格証が届きました！ひーちゃんも一緒にお祝い おめでとう」と漢字検定9級（小学2年生修了程度）に合格したことを報告しており、あわせてアップされた写真では、妹のひーちゃんの横でののちゃんが合格証書を披露しています。



SNSでは、「ののちゃん 頑張り屋さんだね」「すごい！すごすぎるよ！尊敬」「やはり天才 さすが！！」「本当に賢い子 これからもお勉強頑張ってね」「中学校？！さすがののちゃん！」「ののちゃん、小1で中学生教材て！？」「ベリーエレガント！！」「はやっ！！ののちゃん、すごいね」などのコメントがありました。



ののちゃんは、2020年11月、「童謡こどもの歌コンクール」で2歳5カ月という史上最年少で銀賞を受賞。可愛らしく腕を振り、童謡「いぬのおまわりさん」を熱唱する姿が一躍人気になりました。25年には、子役としてミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を務めました。