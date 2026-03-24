中国初、新型エネルギー貯蔵設備向けAIデータ分析プラットフォームが稼働

中国の送電大手、南方電力網によると、中国が独自開発した初の新型エネルギー貯蔵設備向け人工知能（AI）データ分析プラットフォームが3月23日、正式に稼働しました。このプラットフォームは異なる技術タイプの新型エネルギー貯蔵設備に接続し、AIの自律学習と大量のデータ分析により、設備に存在する欠陥や潜在的な危険を遠隔、リアルタイムで検知し、運用・保守プランを自動生成し、迅速に処理することができます。

このプラットフォームは、すでに広東省、雲南省、海南省など8カ所の新型エネルギー貯蔵発電所に接続されており、データ収集ポイントは230万カ所を超えています。1年間の試運転を経て、発電所8カ所の設備故障率は34%低下し、新エネルギーの吸収電力量は約30％向上し、調節能力も著しく強化されました。

このプラットフォームは現時点ですでに100カ所以上の大型エネルギー貯蔵ステーションのスマート分析能力を備えており、すでにリチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池などの高品質データセットを構築済みです。今後は全バナジウムレドックスフロー電池などの次世代技術を採用した新型エネルギー貯蔵発電所にも接続していきます。（提供/CGTN Japanese）