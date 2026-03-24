「判定圏外から怒涛の復活劇！」ちいめろ、娘の高校合格を報告。親子でつかんだ“逆転勝利”に祝福の声
YouTuberのちいめろさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女・まひめろさんが第一志望の高校に見事合格したことを報告しました。
【写真】ちいめろ、娘の志望校合格を報告
コメントでは「ひめちゃんおめでとうございます！！」「合格おめでとうございます！ 我慢していた好きなこと、いっぱい楽しんでね！！」「判定圏外からの大逆転、ほんとにすごい！！ 努力続けたひめちゃんかっこよすぎるし、ママの誇りって気持ちめっちゃ伝わってきます」「ママさんもサポートお疲れ様です。皆様、どうかご自愛くださいね」「1番近くで支え続けたママもりゅうちゃんも、お疲れさまでした！！」と、祝福とねぎらいの声が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】ちいめろ、娘の志望校合格を報告
「ママさんもサポートお疲れ様です」ちいめろさんは、「まひめろ 志望校に合格しました!!」とつづり、1枚の写真を投稿。笑顔でまひめろさんを抱き締める姿を披露しました。投稿ではこれまでの道のりを振り返り、「たくさんの葛藤や誘惑、不安に打ち勝ち 努力を継続した我が娘！」「志望校判定圏外から怒涛の復活劇をかました我が娘！」と、まひめろさんの努力を称賛しました。
「うちは基本褒めて育てる思考やけど」ちいめろさんは、SNSで子育てについて率直な思いを発信しています。2月12日には「子供が偏差値高い高校を志望しててそこにアンパイで合格出来る様に言うのが親じゃないん？」とつづり、YouTube動画への反応をスクリーンショットした画像を投稿。「うちは基本褒めて育てる思考やけど厳しい事言わなあかん時だってあるやろwwww」とコメントし、子どもとの関わり方について明かしています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)