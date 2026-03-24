【日本百名湯】好き＆行ってみたい「栃木県の温泉」ランキング！ 2位「那須温泉郷」、大差の1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施しました。
全国のさまざまな場所にある「日本百名湯」は、「日本経済新聞」で連載されていた企画で書籍としても出版されています。
今回は、日本百名湯の中から「栃木県の温泉」に絞ったランキングを紹介。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい栃木県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
【4位までの全ランキング結果を見る】
那須温泉郷の周辺は観光地の那須高原エリアとなり、レジャー施設やテーマパークなどが多くあるのも魅力。場所は、東京と仙台のほぼ中間にあり移動しやすく、多くの人に愛されています。
回答者からは、「キャンプでよく那須に行くから、帰りにつかってキャンプの疲れを取りたい」（50代女性／東京都）、「1300年以上の歴史を持つ鹿の湯の、あの独特の硫黄臭と、ピリッとした湯温の高さがたまりません」（40代男性／宮城県）、「いろんな効能の温泉があるイメージだから」（50代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
平成18年3月には、JRと東武鉄道の特急が相互乗り入れを開始し、電車で新宿から乗り換えなしで行けるのも魅力。日光国立公園のエリアに位置し、自然豊かで観光スポットも豊富です。
回答者からは、「温泉施設がたくさんあるので、巡ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「名旅館も多くゆっくり体を休めることができそう」（50代女性／埼玉県）、「歴史があり有名で日光と合わせて定番の観光地だから」（40代男性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
全国のさまざまな場所にある「日本百名湯」は、「日本経済新聞」で連載されていた企画で書籍としても出版されています。
今回は、日本百名湯の中から「栃木県の温泉」に絞ったランキングを紹介。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい栃木県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：那須温泉郷／65票2位は那須温泉郷でした。栃木県の中で最も古い歴史を持つ温泉地として知られ、開湯から約1390年の歴史を誇る「鹿の湯」が有名。豊富な湯量とさまざまな泉質を楽しめ、硫黄泉の白いにごり湯が特徴です。
那須温泉郷の周辺は観光地の那須高原エリアとなり、レジャー施設やテーマパークなどが多くあるのも魅力。場所は、東京と仙台のほぼ中間にあり移動しやすく、多くの人に愛されています。
回答者からは、「キャンプでよく那須に行くから、帰りにつかってキャンプの疲れを取りたい」（50代女性／東京都）、「1300年以上の歴史を持つ鹿の湯の、あの独特の硫黄臭と、ピリッとした湯温の高さがたまりません」（40代男性／宮城県）、「いろんな効能の温泉があるイメージだから」（50代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：鬼怒川温泉／146票1位は鬼怒川温泉です。県の中央を北から南に流れる鬼怒川の上流域にあり、関東の中でも知名度の高い温泉地として知られています。温泉の泉質は天然アルカリ性単純泉で、神経痛やリウマチに良く効くとされ人気です。
平成18年3月には、JRと東武鉄道の特急が相互乗り入れを開始し、電車で新宿から乗り換えなしで行けるのも魅力。日光国立公園のエリアに位置し、自然豊かで観光スポットも豊富です。
回答者からは、「温泉施設がたくさんあるので、巡ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「名旅館も多くゆっくり体を休めることができそう」（50代女性／埼玉県）、「歴史があり有名で日光と合わせて定番の観光地だから」（40代男性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)