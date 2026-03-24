3月24日に放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第122話が、注目を集めている。

縁側で遊ぶ子どもたちを見守るヘブン（トミー・バストウ）とトキ（郄石あかり）。すると、女中のクマ（夏目透羽）が、庭で咲いている桜を見つける。「返り咲きですたい。不吉を知らすと言いますけん。何もなかならよかですが」とクマ。そして白いバックにタイトルのオープニング映像となったが、この日はいつもの主題歌『笑ったり転んだり』が流れることはなく、物語が進んだ。

朝食では、以前のようにヘブンがトキに魚の小骨を取ってもらったり、糸こんにゃくが苦手で「ジゴク」と叫んだりしていたことなど、懐かしい話に花が咲く。だが、ヘブンは「胸に大きな痛みがきた」とトキに告げる。夕暮れどき、西向きの部屋の縁側に並んで座る夫婦。ヘブンは「自分が死んでも決して泣いてはいけない」とトキに話す。しばらく語らったのち、ヘブンは「お先、休ませていただきます」とトキの肩に頭を預け、目をつぶる。

そして場面は変わり、亡くなったヘブンはすでに骨となり、「雨清水八雲」の墓に。そこには喪服姿のトキや家族、そしてサワ（円井わん）や錦織（吉沢亮）の愛用していた帽子を持参した庄田（濱正悟）の姿も。そして最後に、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）がトキを訪ねてきたところで、第122話は終了した。

“主役級”の退場に、Xでは

《え、え?まだ早いよヘブンさん まだ火曜日じゃん!》

《主題歌なしでなんか予感したけど、まさかの火曜日にヘブンさんが亡くなるとは、あまりにも突然であっけなさすぎて感情が無…》

など、驚く声があふれ、「ヘブンさん」「ヘブン先生」「おトキちゃん」「サワちゃん」「庄田さん」「錦織さんの帽子」「返り咲きの桜」「糸こんにゃく」など、『ばけばけ』関連の言葉が多数、トレンド入りする事態となった。

「『ばけばけ』は最終週。次週予告の段階から、ヘブンが亡くなることはわかっていましたが、それがまさか火曜日だとは、ほとんどの視聴者は予想していなかったはずです。

ハンバート・ハンバートの主題歌が最後まで流れないという異例の回でしたが、これは前作の朝ドラ『あんぱん』でも使われた手法です。ヘブンが亡くなる重要回で、そのための特別な演出ということでしょう。また、主題歌は流れませんでしたが、ヘブンが亡くなるシーンは『黄昏の街、西向きの部屋』という印象的な歌詞そのもの。これもある意味、伏線回収と言っていいでしょう」（芸能担当記者）

『ばけばけ』も残り3話。遺作となった「怪談」がどうなっていくのか、最後まで目が離せない展開になりそうだ。