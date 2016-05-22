『シャーロット・ケイト・フォックス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
妻リタへの鎮魂として1962年に「スーパーニッカ」を生み出したとされる
プレジデントオンライン
Smart FLASH
「あすか」でヒロインを演じた竹内結子さんは、家庭環境が複雑だったそう
現代ビジネス
陣痛から28時間を経て、23日に第1子男児を出産したとインスタで報告した
スポニチアネックス
18日、第1子を妊娠し、秋に出産予定だとInstagramで発表した
東スポWEB
再婚相手のHPによると、12歳まで日本で育ったカナダ人クォーターだそう
デイリー新潮
ドラマの舞台となった北海道を中心に、イベント出演オファーが絶えないそう
女性自身
スカートを穿いて通っていたが、毎日「ノーパンだった」と明かした
デイリースポーツ
一部でユーチューバーの新恋人の存在が報じられていたシャーロット
スポーツ報知
プロデューサーらは企画書を手に猛烈なオファー合戦を展開しているとのこと
日本育ちのカナダ人クォーターで、「ユーチューバー」の顔も持っているそう
同ドラマの出演のために来日する前から、すでに別居状態に陥っていたという
「実は今年のはじめ、私と夫は別れました」と米国人男性との離婚を報告
12日に放送される最終回で、ウェディングドレス姿を披露する
オリコンニュース
初回を4.8％でスタートし、裏番組のテレ東番組も下回ることが続いた
「マッサン」で人気となったシャーロットだが、ここが岐路となりそうと筆者