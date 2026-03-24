タレントの堀ちえみ（59）が“慣れないメイク”をしたおでかけコーデを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】堀ちえみ、目の施術後＆“慣れないメイク”をした姿

小顔マッサージやヘッドスパなど、美容に関する内容をブログで発信してきた堀。「今回はタレ目の施術」と題したブログでは、まつ毛パーマをかけた“イメチェン”ショットを公開していた。さらに3月18日には、育毛剤を使用して劇的に伸びたまつ毛を見たメイクさんが、声を出して驚いたという目の「どアップ写真」を公開し、話題になっていた。

3月23日のブログでは「本日の出掛けるスタイルです！慣れないメイクした。同期会コーデ」とコメントし、“慣れないメイク”で印象の変わった姿を披露した。

“慣れないメイク”で82年組と同期会

その後の投稿では「伊代ちゃん、優ちゃん、秀美ちゃん、みんなありがとう。また近いうちに会えたらうれしいな」と“花の82年組”と呼ばれる松本伊代、早見優、石川秀美との同期会を満喫する様子も公開している。

これらの投稿にファンからは、「ちえみさん きょうも可愛い」「82年組の絆は素晴らしい。すっごくステキなお写真」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）