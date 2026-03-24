世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】職人の高い技術力が求められるスイーツ！？「バームクーヘン」1位～5位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「バームクーヘン」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

プロにとっても難しいバームクーヘン ”味の番人”と”世界を知る男”が徹底チェック！

今回は、スーパーやコンビニなどで販売されている「バームクーヘン」11種類を比較。

チェックポイントは、①コストパフォーマンス ②焼き目の良さ ③アイデア力 ④全体の味 ⑤生クリームとの相性 の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、“洋菓子界の味の番人”こと、「おーがにっく かふぇSHINKA」の宮本雅巳さんと、スイーツのワールドカップに日本代表キャプテンとして出場し、優勝を果たした“世界を知る男”「メゾン・ジブレー」の江森宏之さんの2人が協力。

バームクーヘンは、宮本さんをもってしても「やりたくない」というほどプロにとっても難しい、職人の高い技術力が求められるスイーツなのだそう。

忖度なしにひたすら「バームクーヘン」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】とことん素材にこだわった王道バームクーヘン 「生クリームとの相性」１位

第5位は、セブン-イレブンの『7Pゴールド 金のしっとりバウムクーヘン』（税込278円 ※番組調べ）。

フランス産発酵バターや国産小麦など、とことん素材にこだわった王道のバームクーヘン。「生クリームとの相性」部門では1位に輝いた。

江森さんが「プロっぽい要素」と指摘したポイントが、「アーモンドパウダー」。アーモンドを入れることで重厚な味が生まれるというが、生クリームと合わせて食べると軽やかな風味へと変化する。宮本さんも「これこそ生クリームとの相性抜群ってやつです」と称賛した。

【4位】プロも「やられた」冷やして食べるタイプ トッピングやアレンジも◎

第4位は、ファミリーマートの『冷やして食べるしっとり食感のバウム』（税込180円 ※番組調べ）。

今回ランクインした中で、唯一の冷やして食べるタイプ。宮本さんはその味わいに「やられたって感じ。これは自分の店で出せるかも」と思わずうなった。

さらに「生クリームとの相性」も良く、「冷やしてるから生クリームと温度感が一緒。だからより相性が良くなっている。口どけもバッチリなんです」と分析した。

また「冷蔵タイプにはトッピングがおすすめ」と江森さん。ジャムを塗ってイチゴをのせたり、マーマレードとオレンジを組み合わせたりというアレンジを提案した。

【3位】コーティングが効いたしっとり系のオールラウンドプレーヤー

第3位は、敷島製パン（Pasco）の『国産小麦 バウムクーヘン』（税込198円 ※番組調べ）。

側面がシュガーコーティングされたしっとり系バームクーヘンで、「コーティングが効いてますね」と宮本さん。

江森さんも、コーティングとバーム生地の時間差で感じる甘みを高く評価した。

さらに「生クリームとの相性」も良く、江森さんは「生クリームを添えることによって水分と油脂が入り、一体感が生まれる。口の中で幸福感が広がる仕組みになってるんじゃないかと思いますね」と絶賛。

すべての項目が8点以上で、「コストパフォーマンス」の良さも見逃せないオールラウンドプレーヤーだ。

【2位】プロが「完璧ですね」と太鼓判 食べた時の幸福感・満足感が半端ない一品

第2位は、無印良品の『不揃い 発酵バターバウム』（税込180円 ※番組調べ）。

「食べた時の幸福感、満足感が半端ないですね」（江森さん）、「風味も良くて、口どけも良くて、味もしっかりしてるので欠点がない」（宮本さん）とプロも大絶賛で、「全体の味」は１位。

生地にはニュージーランド産の発酵バター、そして卵をたっぷりと使ったリッチな仕立て。形はスティックタイプと一見変わっているが、中身はしっかり王道の味だ。

オーブン1台に職人が1人付き、徹底した温度管理を行うことで驚くようなしっとり食感を実現。江森さんも「完璧ですね」と太鼓判を押した。

【1位】特徴的な形が驚きの食感をもたらす“バームクーヘン界の王者”

そして第1位は、CO・OPの『発酵バター仕立てのしっとりバウムクーヘン』（税込138円 ※番組調べ）。

波型の表面という特徴的な形が驚きの食感をもたらし、「アイデア力」は１位。味に関する 2項目も10点満点を獲得した“バームクーヘン界の王者”が総合1位に輝いた。

ニュージーランド産発酵バターを使い、香り高く仕上げた一品。さらに絶賛されたのが「生クリームとの相性」で、清水アナもこれには「おいしい～！！」とテンションが上がり、「興奮して心拍数が上がっちゃってる」というほど。宮本さんも、「食感も風味も最高。ちょっとリッチに過ごしたい時はぜひ」とおすすめした。

生クリームをつける方法は、プロも推奨する劇的においしくなる食べ方。そんなアレンジも楽しみながら、さまざまなタイプの「バームクーヘン」を試してみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年3月21日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）