Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」を発売した。USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応し、スピーディかつ安定的に給電できる。Googleが定める「Works With Chromebook」認証を取得し、また、USB協会が定めるUSB-IF正規認証品で、安心して使える高品質なケーブルです。Chromebookを導入している教育現場に最適なAC充電器だ。
■Chromebook導入校の安心・快適を支える充電器
Chromebookを導入している教育現場に最適な、安心・安全設計と安定した電力供給を両立したAC充電器だ。
■Chromebookへの給電に最適！最大45W出力
最大45WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力で、スピーディかつ安定的にChromebookへ給電できる。Chromebook以外にも、USB PD 45W規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどにも対応する。
■安心と信頼の公式認証品質
USB協会が定めるコンプライアンステストに合格したUSB-IF正規認証品で、厳しい試験を通過した高品質なType-Cコネクタを搭載している。さらに、Googleが定める性能・品質基準を満たした「Works With Chromebook」認証を取得し、電気用品安全法（PSE）の技術基準にも適合しており、安心・安全に使用できる。
■ゆったり使える、1.8mのケーブル
ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆったり使用できる。
■抜き差ししやすい「くぼみ形状」
本体側面に指をかけやすい「くぼみ」を設けている。コンセントへの抜き差しをスムーズに行える設計だ。
■スッキリ配線できる、L字型ケーブル
本体からの飛び出しを抑えるL字型ケーブルブッシュ設計により、コンセントや電源タップ周りをスッキリ配線。ケーブルへの負担も軽減する。
■Type-C接続で様々なデバイスに対応
複数の充電器を用意することなく、これひとつあれば様々な機器を充電できる。
■ケーブルバンド付属
付属のケーブルバンドで、スッキリまとめて持ち運びできる。
■安全に使える設計
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できる。
■名入れ対応
学校名や学年などを印刷することで、備品管理がスムーズになり、持ち帰り時の紛失トラブルも防止できる。
■ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」
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