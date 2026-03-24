前田健太プロデュース・全6メニュー

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　楽天野球団は、2026シーズンに「楽天モバイル最強パーク宮城」で販売する12選手26種類の選手プロデュースメニューの新商品を発表した。

【他メニュー写真あり】伊藤光プロデュース『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』

　今年は、前田健太、西垣雅矢、黒川史陽、伊藤光、中島大輔の5選手の初プロデュースメニューが登場。また、メニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開される。

　さらに、選手プロデュースメニューを購入すると、ノベルティとして「イーグルストレカ」とコラボをしたトレーディングカードがプレゼントされる。

　選手プロデュースメニューの選手とラインナップは下記の通り。

■前田健太

『前田健太の人生弁当』　1800円
『前田健太のスタミナ渾身弁当』　1600円
『前田健太のミックスフルーツシェイク』　750円
『前田健太の大好物×大阪名物ええとこ取りセット』　1700円
『前田健太の広島お好み焼き』　1300円
『前田健太のボールパークフライ〜アメリカンスタイル〜』　1180円

■古謝樹

『贅沢蔵王のたちゅっプリン』　1180円

■藤平尚真

『藤平尚真の香ばし甘タレのコク旨からあげ丼』　1300円
『藤平尚真のいちごシェイク』　750円

■西垣雅矢

『西垣雅矢のガパオライス』　1300円
『西垣雅矢のち〜ずミルフィーユカツのトマ勝丼』　1380円

■西口直人

『西口直人のバナナシェイク』　750円
『西口直人のカレーハンバーグドリア』　1600円

■内星龍

『内天津星龍炒飯』　1500円

■黒川史陽

『黒川史陽の奈良スタミナラーメン』　単品 1300円（からあげセット 1650円）
『黒川史陽のうなぎまぶし弁当』　1500円
『黒川史陽のしろパフェ』　850円

■中島大輔

『だいちゃんのとろけるエッグチーズバーガー』　1380円
『中島大輔のビーフペッパーライス』　1500円
『中島大輔のプリンアラモードクレープ』　950円

■伊藤光

『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』　1280円

■村林一輝

『村林一輝のミルクシェイク』　750円
『村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば』　1200円
『いっちゃんのしょうが焼き丼』　1200円

■宗山塁

『宗山塁の焼肉丼』　1780円

■小深田大翔

『小深田大翔のはらこめし弁当』　1680円

※価格はすべて税込
※各メニューの販売場所など、詳細は公式サイト（https://www.rakuteneagles.jp/）に記載。