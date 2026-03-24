楽天イーグルス、選手プロデュースメニューの2026年新商品を発表 前田健・西垣・黒川・伊藤光・中島の5選手が新登場【一覧あり】
楽天野球団は、2026シーズンに「楽天モバイル最強パーク宮城」で販売する12選手26種類の選手プロデュースメニューの新商品を発表した。
【他メニュー写真あり】伊藤光プロデュース『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』
今年は、前田健太、西垣雅矢、黒川史陽、伊藤光、中島大輔の5選手の初プロデュースメニューが登場。また、メニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開される。
さらに、選手プロデュースメニューを購入すると、ノベルティとして「イーグルストレカ」とコラボをしたトレーディングカードがプレゼントされる。
選手プロデュースメニューの選手とラインナップは下記の通り。
■前田健太
『前田健太の人生弁当』 1800円
『前田健太のスタミナ渾身弁当』 1600円
『前田健太のミックスフルーツシェイク』 750円
『前田健太の大好物×大阪名物ええとこ取りセット』 1700円
『前田健太の広島お好み焼き』 1300円
『前田健太のボールパークフライ〜アメリカンスタイル〜』 1180円
■古謝樹
『贅沢蔵王のたちゅっプリン』 1180円
■藤平尚真
『藤平尚真の香ばし甘タレのコク旨からあげ丼』 1300円
『藤平尚真のいちごシェイク』 750円
■西垣雅矢
『西垣雅矢のガパオライス』 1300円
『西垣雅矢のち〜ずミルフィーユカツのトマ勝丼』 1380円
■西口直人
『西口直人のバナナシェイク』 750円
『西口直人のカレーハンバーグドリア』 1600円
■内星龍
『内天津星龍炒飯』 1500円
■黒川史陽
『黒川史陽の奈良スタミナラーメン』 単品 1300円（からあげセット 1650円）
『黒川史陽のうなぎまぶし弁当』 1500円
『黒川史陽のしろパフェ』 850円
■中島大輔
『だいちゃんのとろけるエッグチーズバーガー』 1380円
『中島大輔のビーフペッパーライス』 1500円
『中島大輔のプリンアラモードクレープ』 950円
■伊藤光
『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』 1280円
■村林一輝
『村林一輝のミルクシェイク』 750円
『村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば』 1200円
『いっちゃんのしょうが焼き丼』 1200円
■宗山塁
『宗山塁の焼肉丼』 1780円
■小深田大翔
『小深田大翔のはらこめし弁当』 1680円
※価格はすべて税込
※各メニューの販売場所など、詳細は公式サイト（https://www.rakuteneagles.jp/）に記載。
【他メニュー写真あり】伊藤光プロデュース『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』
今年は、前田健太、西垣雅矢、黒川史陽、伊藤光、中島大輔の5選手の初プロデュースメニューが登場。また、メニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開される。
さらに、選手プロデュースメニューを購入すると、ノベルティとして「イーグルストレカ」とコラボをしたトレーディングカードがプレゼントされる。
■前田健太
『前田健太の人生弁当』 1800円
『前田健太のスタミナ渾身弁当』 1600円
『前田健太のミックスフルーツシェイク』 750円
『前田健太の大好物×大阪名物ええとこ取りセット』 1700円
『前田健太の広島お好み焼き』 1300円
『前田健太のボールパークフライ〜アメリカンスタイル〜』 1180円
■古謝樹
『贅沢蔵王のたちゅっプリン』 1180円
■藤平尚真
『藤平尚真の香ばし甘タレのコク旨からあげ丼』 1300円
『藤平尚真のいちごシェイク』 750円
■西垣雅矢
『西垣雅矢のガパオライス』 1300円
『西垣雅矢のち〜ずミルフィーユカツのトマ勝丼』 1380円
■西口直人
『西口直人のバナナシェイク』 750円
『西口直人のカレーハンバーグドリア』 1600円
■内星龍
『内天津星龍炒飯』 1500円
■黒川史陽
『黒川史陽の奈良スタミナラーメン』 単品 1300円（からあげセット 1650円）
『黒川史陽のうなぎまぶし弁当』 1500円
『黒川史陽のしろパフェ』 850円
■中島大輔
『だいちゃんのとろけるエッグチーズバーガー』 1380円
『中島大輔のビーフペッパーライス』 1500円
『中島大輔のプリンアラモードクレープ』 950円
■伊藤光
『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』 1280円
■村林一輝
『村林一輝のミルクシェイク』 750円
『村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば』 1200円
『いっちゃんのしょうが焼き丼』 1200円
■宗山塁
『宗山塁の焼肉丼』 1780円
■小深田大翔
『小深田大翔のはらこめし弁当』 1680円
※価格はすべて税込
※各メニューの販売場所など、詳細は公式サイト（https://www.rakuteneagles.jp/）に記載。