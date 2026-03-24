出産をきっかけに、改めて子育て環境について考える人も多いのではないでしょうか。株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』が実施した「妊娠中や子ども連れでの引っ越しと住まい選び」に関する調査によると、約4割が「1人目の妊娠中や出産後に引っ越しをした」と回答しました。では、引っ越しの際、どのような困りごとがあったのでしょうか。



【調査結果を見る】お引っ越しでの困りごとは？

調査は、18〜44歳のアカチャンホンポ会員1394人を対象として、2024年5月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「1人目の妊娠中や出産後に引っ越しをした」と答えた人は全体の39％となり、「まだしていないが検討している」（14％）を合わせると過半数を超えました。



「引っ越しをした／しようと思った理由」としては、「以前の住居では手狭だと感じた」「子育てしやすい家に住みたかった」「マイホームが欲しかった」といった声が多く寄せられ、スペースや収納が必要になるなどの環境変化から、もっと広いスペースが欲しい、もっと動線がスムーズなお部屋だったらいいのに、と感じる人が多いことがうかがえます。



また、「（義）実家の近くで子育てしたかったから」という意見も見られ、子育てのサポートを求めて住む場所を見直す、という人も少なくはないようです。



他方、「引っ越しでの困りごと」について聞いたところ、妊娠中の人は「作業をする体力がない」（49％）、「自身の体調がすぐれなかった」（33％）などに回答が集まりました。



0歳台と1歳以上ではどちらも「お世話で作業が進まない」（69％、66％）が最多となったほか、1歳以上になると「子どものものは減らしづらい」（41％）という回答が増えており、引っ越しに向けて荷物を減らしたくても、子どもの洋服やおもちゃ、記念のものなどの荷物は減らせない様子が見て取れました。