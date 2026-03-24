女優でタレントの森尾由美（59）が24日までに自身のインスタグラムを更新。自身と同じ1983年歌手デビューの女優の還暦祝いを行ったことを明かし、集合ショットを披露した。

「いっちゃんお誕生日おめでとう〜本日我らがお神セブンメンバー大沢逸美ちゃんの還暦お誕生日」と23日に大沢逸美が60歳の誕生日を迎えたと明かし、「先日みんなでお祝いいたしました」と集合ショットをアップ。

メンバーは自身と大沢、同年度に歌手デビューの松本明子、小林千絵、桑田靖子、木元ゆうこで、6人はユニット「お神セブン」としても活動中。「赤いちゃんちゃんこ着ても違和感しかない こうしてみんなと集まれることがとても嬉しく感謝しています この日も元気と労りをもらいました」とつづると、「いっちゃん 素敵な一年をお過ごしくださいね」と締めくくった。

森尾の投稿に、フォロワーからは「お神セブンでお祝い ずっと仲良しで良いですね！」「いつまでも仲がいいのは素敵ですよね〜」「大沢逸美さんお誕生日おめでとうございます 還暦とは思えないくらいお若く見えます」「素敵な仲間、一生の宝 羨ましい限りです」といった反響が寄せられている。