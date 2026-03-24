元人気子役・野村佑香、活動休止の真相告白 “二重生活”による心の葛藤「何かのバランスが崩れて」
元人気子役で現在は2児の母として生活する野村佑香（42）が、22日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。、華やかな芸能活動の裏で抱えていた葛藤と、活動休止を決断した当時の心境が明かした。
【写真】近影公開！野村佑香と長女・次女の3ショット
番組内の企画「のぞき見！隣のママ」では、4LDKにリノベーションした自宅で、朝から小走りで家事と育児をこなす野村の姿を公開。子どもたちは公立小学校に通いながら自宅で英語を学んでおり、「彼女たちの生活を通して、子役時代に知らなかった生活を知りたい」と語るなど、独自の教育方針もうかがえた。
野村はティーン雑誌のモデルやドラマで人気を博し、映画約10本、ドラマ約40作品、CM約100本に出演するなど多忙を極めた。10代を振り返り、「高校の時、遠足に現場入りしたことがあります」「学校に行くことで、仕事とのバランスを取っていた」と回顧する。
しかし大学進学後、そのバランスは崩れていく。「4年で卒業したい、友だちたちと一緒に卒業したいっていう気持ちが強かった」「たぶん何かのバランスが崩れて肌がすごくブツブツが出てきて…」と当時の不調を語り、「複合的な要因も絡みついて、芸能活動を休止しようと決めた」と、活動休止の真相を打ち明けた。
復帰後は以前のようなオファーが減少する中、俳優業とは異なる旅番組の仕事が転機となったという。「新しい刺激になった」と振り返り、キャリアの再構築につながった経験を語った。
VTRを見た近藤千尋は「素晴らしい、お母さんの鑑だなと思いました」とコメントし、全力で子育てに向き合う姿勢を称賛した。
【写真】近影公開！野村佑香と長女・次女の3ショット
番組内の企画「のぞき見！隣のママ」では、4LDKにリノベーションした自宅で、朝から小走りで家事と育児をこなす野村の姿を公開。子どもたちは公立小学校に通いながら自宅で英語を学んでおり、「彼女たちの生活を通して、子役時代に知らなかった生活を知りたい」と語るなど、独自の教育方針もうかがえた。
しかし大学進学後、そのバランスは崩れていく。「4年で卒業したい、友だちたちと一緒に卒業したいっていう気持ちが強かった」「たぶん何かのバランスが崩れて肌がすごくブツブツが出てきて…」と当時の不調を語り、「複合的な要因も絡みついて、芸能活動を休止しようと決めた」と、活動休止の真相を打ち明けた。
復帰後は以前のようなオファーが減少する中、俳優業とは異なる旅番組の仕事が転機となったという。「新しい刺激になった」と振り返り、キャリアの再構築につながった経験を語った。
VTRを見た近藤千尋は「素晴らしい、お母さんの鑑だなと思いました」とコメントし、全力で子育てに向き合う姿勢を称賛した。