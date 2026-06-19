このたび上梓した拙著『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社+α新書）では、この先も不動産価格の上昇が見込め、インバウンドや富裕層に選ばれブランド化が進む可能性があるリゾート地として白馬、妙高、宮古島などトップ10をランキング化して紹介している。カネ余りと資産効果を背景に、インバウンドや富裕層が増加し、国内リゾート地にとって好ましい環境が当面続くとみられる。