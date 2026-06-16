34歳の美人経営者が、結婚式を目前にして“婚約者”に「もう一緒にいたくない？」と追及。自分が呼び込んだ状況に「本当に患ってる」と迷走をあらわにする場面があった。【映像】“婚約者”の回答になんとも言えない表情のあやか6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ