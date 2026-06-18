FIFAワールドカップ（W杯）全104試合を配信するスポーツ配信サービス「DAZN」は18日、公式サイトを更新。「DAZN Soccer」加入者への今後の対応について発表した。DAZNは「『DAZN Soccer』ご契約者のお客様への今後の対応について」のタイトルで公式サイトを更新。「『DAZN Soccer』について、本プランの契約期間、料金、解約条件等に関する当社の表示およびご案内に分かりづらい点があり、お客様に誤解を招く状態であったこと