上場以来初めての赤字に転落したホンダの2025年度の役員報酬が明らかになり、三部敏宏社長は大幅減となる1億7300万円でした。【映像】役員報酬が大幅減となったホンダの三部敏宏社長らホンダが18日に開示した有価証券報告書によりますと、三部社長の役員報酬は前の年からおよそ6割減って1億7300万円でした。このうち業績に連動した報酬が、3億2200万円から300万円に減ったことが響きました。貝原典也副社長も3割以上減りまし