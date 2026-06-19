14歳年上の歌手兼俳優イ・ジフンと結婚した日本人妻のアヤネさんが、第2子の性別を公開した。6月18日、アヤネさんは自身のSNSに複数の写真を投稿した。【写真】アヤネさん、スイムウェア姿を堂々披露娘とおそろいの家族用キャップをかぶったアヤネさんは、少女のような雰囲気を披露。投稿では、「第2子の性別は女の子でした（笑）。驚きましたよね。男の子だと予想してくださった方がとても多かったので！」とつづり、第2子が女の