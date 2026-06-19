お笑い芸人のあばれる君が6月18日、自身のインスタグラムを更新。驚きの日焼け姿を公開しました。【写真を見る】【 あばれる君 】驚きの日焼け姿を公開「このタンクトップ好きなんだよなぁ‼︎」あばれる君は、上半身が真っ黒に日焼けし、タンクトップのあとがくっきりと白く残った姿で、鏡の前に立ち自撮りする画像を投稿。「このタンクトップ好きなんだよなぁ‼︎」とユーモアを交えて綴りました。