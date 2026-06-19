東京・北区の小学校で19日午前、火事があり、男子児童が転倒して骨折するなど10人がけがをしました。ストーブの点検中に火が出たという情報があります。当時、小学校にいた児童がFNNのインタビューに「めっちゃ怖かったです」と当時の状況を話しました。午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で「4階の音楽室から煙」と119番通報がありました。警視庁によりますと、5年生が音楽の授業をしていたところ、隣の音楽準備室から焦げ臭い