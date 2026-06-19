ヨックモック（東京都千代田区）が、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を、6月19日から数量限定で販売します。【画像】ビジュアルが最強…「飲むシガール」クーシェをもっと見る！（5枚）まるで「飲むシガール」が登場！「クーシェ」は、同社の人気洋菓子「シガール」から着想を得て誕生した、まるで「飲むシガール」。くるっと巻いたラングドシャの中に、バニラ味のオリジナ