北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループリーグB組のカナダカタール戦が行われ、開催国の一つであるカナダが6-0で大勝した。カタールは退場者を2人出す大荒れの展開。試合後にカナダのジェシー・マーシュ監督とカタールのフレン・ロペテギ監督が挨拶したが、マーシュ監督が手を振りほどく一触即発の場面もあった。カナダがジョナサン・デイヴィッドのハットトリックなどで大勝