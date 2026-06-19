冨安健洋の練習での姿に反響北中米ワールドカップ（W杯）に参戦中の日本代表は、第2節チュニジア代表戦に向けて準備を進めている。そのなかで、DF冨安健洋の練習風景を見たファンからは「何とか報われてほしい」などの声が上がっている。日本はグループステージ第1節でオランダ代表と2-2で引き分け、現地時間20日に第2節のチュニジア戦を控える。日本代表の公式Xは、3選手が練習に取り組む姿を公開。オランダ戦で同点ゴールを