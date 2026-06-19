７月２０日に両国国技館でボクシングのトリプル世界戦「Ｕ−ＮＥＸＴＢＯＸＩＮＧ６」が開催されることが１９日、主催者の帝拳プロモーションから発表された。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と元ＷＢＣ世界フライ級王者で同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝がタイトルを懸けて戦う。比嘉は昨年７月、当時の同級王者アントニオ・バルガス（米国）にドローで戴冠はならず、引退を表明して