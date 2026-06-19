2015－16シーズンにファイナルでゴールデンステイト・ウォリアーズを下し、NBAチャンピオンに輝いたクリーブランド・キャバリアーズの優勝メンバーが、10年の時を経てイギリスの地で再集結を果たした。 今回参加したのは、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・ラブ（ユタ・ジャズ）、JR・スミス、チャニング・フライ、アル・ジェファ&#1254