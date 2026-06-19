東京・大田区で1995年2月、喫茶店経営者の男性にけがをさせて現金を奪ったとして、強盗傷害の罪に問われている男に対し、東京地裁は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。無職の相原久仁雄被告（63）は1995年2月10日、共犯者2人とともに東京・大田区のゲーム喫茶店で経営者の男性（当時53）を蹴るなどしてけがをさせ、現金およそ70万円と財布を奪った罪に問われています。相原被告は事件直後にフィリピンに逃亡していましたが、去年