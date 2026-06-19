北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）でオランダとの初戦を劇的なドローで終えた日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。元日本代表の本田圭佑が、自身のYouTubeチャンネルで、負傷交代した久保建英が今後出られなかった場合の代役に言及すると、ファンから様々な反応があがっている。オランダ戦の後半25分すぎ、久保は左サイドで相手と接触。ピ