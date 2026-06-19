韓国で2026年末に発刊される「2026国防白書」で「北韓（北朝鮮）政権は我々の敵」という表現が維持されるかどうかをめぐる論争が広がるなか、統一部は6月18日、「北韓を主敵と規定した状態では、主敵である北韓と平和共存を追求することはできない」と明らかにした。【注目】金正恩氏、韓国を「同族から永遠に排除」と断言統一部の当局者は同日、政府ソウル庁舎で報道陣に対し、国防白書の主敵論争に関する統一部の立場として「韓