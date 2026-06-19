日経平均株価が取引時間中の最高値を更新し、一時7万1500円台を付けた。中東情勢の緊張が和らいだことを受けて原油先物価格が一時、3月初旬以来の安値に下落するなか、アメリカ市場でダウ平均株価が反発した流れを引き継いだ。ホルムズ海峡が開放に向かいつつあるとの受け止めは東京市場でも相場を押し上げ、AI・半導体関連銘柄を中心に買いが先行している。