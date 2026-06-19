岡山県庁 ここ数日の気温や湿度の状況から食中毒発生の危険があるとして、岡山県が19日、県内全域に「食中毒注意報」を発令しました。 岡山県によりますと、6月16日～18日の間、食中毒注意報の発令の条件とする日中の最高気温と平均湿度を上回ったため、発令しました。2025年より3日遅い発令です。 岡山県は食中毒予防の三原則「菌を付けない、増やさない、やっつける」を飲食店や家庭に呼び掛け、食中毒の予防に