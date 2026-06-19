飲食店で店員から何気なくかけられた一言に、思わず耳を疑った経験はないだろうか。投稿を寄せた鳥取県の30代女性は、居酒屋でビールのおかわりを注文した際に、若い女性店員からある言葉を投げかけられたという。（文：法田ひまり）「どちらも死語？」”うわばみ”の間違いか女性が、居酒屋で生ビール3杯目を頼んだ時だ。「まだ飲むんですか〜？」と聞かれ、さらに4杯目を頼むと、信じられない言葉が飛んできた。「すごーい！酔わ