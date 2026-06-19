型ぬきバウムの専門店「カタヌキヤ」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気漫画作品「ちいかわ」の型ぬきバウムを7月6日から「カタヌキヤエキュートエディション渋谷店」にて新発売する。また、3日より「ちいかわらんど」にて先行販売。「カタヌキヤ銀座本店」・「カタヌキヤ公式通販」においても順次取り扱い予定。【写真】かわいい…くり抜かれるちいかわしっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼