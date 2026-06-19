神奈川県は、物価高騰対策事業として、最大20％還元のキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」を6月19日0時に開始した。●還元総額は180億円相当予算上限に達し次第終了神奈川県内の対象店舗において、対象のキャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイントなどを消費者に還元する。対象のキャッシュレスサービスは、AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペ