イランとの戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、アメリカのトランプ大統領は18日、「あらゆる戦線での完全な停戦を期待する」と改めて強調しました。戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、トランプ大統領は18日、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘を含む、「あらゆる戦線での完全な停戦が実現することを期待する」とSNSに投稿しました。これに先立ち、バンス副大統領が会見し、覚書が署名さ