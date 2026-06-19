サミットは東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県で展開しているスーパーです。決して店舗数が多いわけではないのですが、「家の最寄りスーパー、サミットだよ」という方は超ラッキー! 羨ましいです。生鮮食品の充実はもちろんですが、特にベーカリーと惣菜＆デザートへのこだわりが半端ないのです。サミットの人気商品4選○"こうならいいのに"を先回りしてやってくれるスーパー「サミット」サミットといえば、この若葉のマーク。一