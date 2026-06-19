今月（6月）1日、高松市の飲食店で無銭飲食した疑いで、男子中学生（14）が逮捕されました。 【写真を見る】ハンバーグやポテト、コーラなど計8,190円分を無銭飲食か…14歳の男子中学生を逮捕「客に逃げられた」と通報【香川】 飲食店で12点を注文か 詐欺の疑いで逮捕されたのは、高松市の男子中学生（14）です。警察によりますと、少年は今月（6月）1日、高松市にある飲食店でハンバーグやライス、ポテト、